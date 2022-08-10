Генуя, Италия, 10 августа, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Прокуратура Италии открыла первое уголовное дело о наёмничестве в ряды киевской армии, передают национальные СМИ 10 августа.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Подозреваемый — 19-летний житель Генуи, по данным прокуратуры, придерживающийся крайне правых взглядов.

По версии следствия, наёмник воюет в составе «международной бригады». Ему грозит от двух до семи лет лишения свободы.