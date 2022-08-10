Ханты-Мансийск, , 20:02 — REGNUM В Югре бурые медведи выходят на трассу в бегстве от лесных пожаров и в поисках еды. Об этом сообщается в социальных сетях и телеграм-каналах.

Медведи skeeze

Молодой медведь вышел к лагерю огнеборцев в 180 километрах от Нягани. Он съел оладьи, вскрыл банки с консервами, и приходил за едой в течение трёх дней. Углубившись в лес пожарные обнаружили, что у косолапого сгорела берлога. Видео с визитами животного

«Нас в лагере было девятнадцать, а Миша был двадцатым, так сказать поставили медведя на довольствие», — передаёт шутку пожарных «СургутИнформТВ».

На автодороге в районе Лангепаса автомобилист заснял на видео и выложил в соцсети, как к дороге вышла медведица с двумя медвежатами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля недалеко от посёлка Салым в Нефтеюганском районе трое мужчин убили медвежонка. вышедшего на трассу.

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