Милан, Италия, , 19:56 — REGNUM Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони будет баллотироваться в сенат страны, заявил он журналистам 10 августа.

Сильвио Берлускони alessio85

Ранее высказывались предположения, что в случае победы правых партий на выборах Берлускони может стать спикером сената. Политик опровергал эти данные, заявляя, что намерен продолжить работу в Европарламенте.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони.