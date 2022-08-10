Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Официальный представитель правительства Украины, фамилия которого не названа, дал интервью The Washington Post по поводу взрывов в Крыму, произошедших накануне, 9 августа, на военном аэродроме.

Евросоюз и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя заявление Минобороны РФ о том, что взрывы произошли из-за нарушения противопожарного режима, украинский представитель сказал, что взрыв организован Киевом.

Издание отмечает, что интервьюируемый не был уполномочен публично обсуждать этот вопрос и сделал своё заявление «на условиях анонимности». Никаких подробностей он не раскрыл.

По сведениям автора публикации, полученным от анонимного источника в США, американское оружие при этом не использовалось.

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