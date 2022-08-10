The Washington Post спросила про взрывы в Крыму у анонима с Украины
Вашингтон, 10 августа, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства Украины, фамилия которого не названа, дал интервью The Washington Post по поводу взрывов в Крыму, произошедших накануне, 9 августа, на военном аэродроме.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Евросоюз и Украина
Комментируя заявление Минобороны РФ о том, что взрывы произошли из-за нарушения противопожарного режима, украинский представитель сказал, что взрыв организован Киевом.
Издание отмечает, что интервьюируемый не был уполномочен публично обсуждать этот вопрос и сделал своё заявление «на условиях анонимности». Никаких подробностей он не раскрыл.
По сведениям автора публикации, полученным от анонимного источника в США, американское оружие при этом не использовалось.