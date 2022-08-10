Екатеринбург, , 19:33 — REGNUM В Екатеринбурге местная жительница взыскала с владельца торговой галереи деньги за сломанный нос. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

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Установлено, что после посещения салона красоты женщина ударилась лицом о прозрачную дверь, расположенную на выходе. Медики зафиксировали у неё перелом носа.

После лечения гражданка обратилась в Чкаловский районный суд и потребовала взыскать с владельца торговой организации 55 400 рублей расходов на лечение, компенсацию за испорченное платье, а также расходы на лекарства и на транспорт.

Суд обязал фирму уплатить гражданке в целом 20,5 тысяч рублей. Ответчик обратился с жалобой в областной суд, но тот подтвердил это решение и оно вступило в силу.

Добавим, случаи, когда посетители торговых центров получают там травмы, не являются редкостью. В ряде случаев пострадавшим удаётся отсудить компенсации.