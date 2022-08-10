Берн, 10 августа, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Дипломатические интересы Киева готова представлять в России Швейцария. Об этом 10 августа заявили в МИД Швейцарии.

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В швейцарском внешнеполитическом ведомстве напомнили о просьбе Киева к Швейцарии быть посредником и покровителем Украины в России. Берн принял решение ответить Киеву согласием, однако нужно ещё согласие Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне проведения ВС РФ спецоперации на Украине Киев попросил власти Швейцарии о консульской поддержке. Швейцария позиционирует себя как нейтральная страна.