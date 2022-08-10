Донецк, , 19:25 — REGNUM Украинские войска всего за 35 минут трижды обстреляли столицу Донецкой Народной республики — Донецк. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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По данным представителей ДНР, был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ в 17:20 по местному времени, затем в 17:40 и в 17:55. Все три раза ВСУ стреляли 152-миллиметровыми снарядами.

Стоит отметить, что ранее сегодня украинские войска уже обстреливали Донецк, так, под обстрел попал детский сад, расположенный в Кировском районе города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ систематически обстреливают столицу ДНР из тяжелого вооружения с целью нанести максимальный урон гражданской инфраструктуре и убить как можно больше гражданских.