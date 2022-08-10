Бишкек, 10 августа, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Правительство Катара предоставило $1 млн (60,3 млн рублей) на строительство нового трёхэтажного корпуса на территории городской больницы №6 в столице Киргизии. Об этом заявил и. о. министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.

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По словам высокопоставленного чиновника, новое здание площадью около 800 квадратных метров будет рассчитано на 75 койко-мест.

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«Большая часть помещений будет отдана хирургическим и реанимационным отделениям. Также в новом корпусе будут работать отделение экстренной помощи и травматологический пункт», — уточнил он.

Также исполняющий обязанности главы Минздрава отметил, что по условиям договора, катарские власти будут сами выбирать подрядчика для реализации этого проекта.

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