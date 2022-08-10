Екатеринбург, , 19:18 — REGNUM Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга проводит проверку по факту продажи женщиной своего семилетнего сына. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратура Ysia.ru

В ходе проверки предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Также ведомство намерено дать принципиальную оценку деятельности органов системы профилактики и правонарушений. Кроме того, возбуждённое по факту торговли ребёнком уголовное дело находится у прокуратуры на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 9 августа. Иностранка оценила ребёнка в 300 тыс. рублей и после совершения сделки была задержана. Сейчас она находится в изоляторе. Ей грозит десять лет заключения.

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