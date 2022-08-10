Киев, , 19:12 — REGNUM Если украинская армия решит обстрелять ЛЭП Запорожской АЭС, чтобы помешать России подключить свою энергосистему к этой атомной станции, это будет, по мнению Киева, правильно.

Украина превыше всего Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом заявил 10 августа Пётр Котин, возглавляющий украинскую госкомпанию «Энергоатом». По его мнению, украинские войска и не должны дать России использовать Запорожскую АЭС.

По его словам, Россия намерена подключить станцию к снабжению Крыма, а для этого потребуется полное отключение Запорожской АЭС от энергосистемы Украины.

Котин заявил, что он одобрил бы решение ВСУ «перебить» линии, которые Россия собирается подключать. И такое развитие событий вполне реально, украинские войска могут это сделать.

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