Киев, 10 августа, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Если украинская армия решит обстрелять ЛЭП Запорожской АЭС, чтобы помешать России подключить свою энергосистему к этой атомной станции, это будет, по мнению Киева, правильно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина превыше всего

Об этом заявил 10 августа Пётр Котин, возглавляющий украинскую госкомпанию «Энергоатом». По его мнению, украинские войска и не должны дать России использовать Запорожскую АЭС.

По его словам, Россия намерена подключить станцию к снабжению Крыма, а для этого потребуется полное отключение Запорожской АЭС от энергосистемы Украины.

Котин заявил, что он одобрил бы решение ВСУ «перебить» линии, которые Россия собирается подключать. И такое развитие событий вполне реально, украинские войска могут это сделать.