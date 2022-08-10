Москва, 10 августа, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Потребительские цены в России в июле 2022 года снизились в среднем на 0,39% по сравнению предыдущим месяцем, а рост цен в годовом выражении замедлился до 15,1% с 15,9% месяцем ранее. Об этом сообщает 10 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Инфляция за январь–июль текущего года, по оценке ведомства, составила 10,98%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 14,39%.

Согласно данным Росстата, в июле цены на продовольственные товары снизились в среднем на 1,53% по сравнению с предыдущим месяцем, непродовольственные товары подешевели на 0,44%, а тарифы на услуги выросли на 1,41%.

Снижение потребительских цен на 0,5% и более в июле зафиксировано в 30 субъектах Федерации. Наиболее существенное снижение цен отмечено в Северной Осетии — на 1,3%, Карелии и Архангельской области — на 1%. В то же время в десяти российских регионах цены на товары и услуги выросли на 0,1-0,9%.

В Москве цены за месяц снизились на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,8%. С начала года прирост цен в этих субъектах Федерации составил 11,3% и 9,8% соответственно.

Отметим, что месячная дефляция в России фиксируется уже второй месяц подряд. В июне потребительские цены в стране снизились в среднем на 0,35% по сравнению предыдущим месяцем, а рост цен в годовом выражении замедлился до 15,9% с 17,1% месяцем ранее.

До этого месячная дефляция в России наблюдалась в сентябре 2020 года.