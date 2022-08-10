Москва, 10 августа, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Миру угрожает полномасштабная ядерная война. Об этом 10 августа сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ядерный взрыв

Причем риски подобного развития событий спровоцированы Вашингтоном, отметил участник ток-шоу.

«Многие говорят о возможности ядерной войны. Именно США отказались от основополагающих документов, разрушив всю систему контроля ядерных вооружений. Такова реальность. Поэтому укрепление нашей армии и флота — это ответ на вызов времени», — сказал Коротченко.