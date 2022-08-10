Ханты-Мансийск, 10 августа, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В Югре связи с ограниченной видимостью, вызванной дымом от лесных пожаров, в Октябрьском, Белоярском и Советском районах введены ограничения скоростного режима на ряде автомобильных дорог, сообщает региональный оперативный штаб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог в Екатеринбурге

Ограничения скорости до 60 км/ч введены на подъездной автомобильной дороге к Белоярскому, на дороге Югорск — Советский — Верхнеказымский — Надым на участке 634 км — 747 км. Ограничения до 70 км/ч — на дороге Югорск — Советский — Верхнеказымский — Надым на участке 747 км — 753 км, Октябрьское — Андра, Советский — Ловинское месторождение» на участке 220 км — 368 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ХМАО лидирует по площади лесных пожаров в России. На утро 10 августа площадь, пройденная огнём в лесах Югры, составила 110 369 га, днём ранее — 82 192 га.