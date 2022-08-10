Москва, , 18:59 — REGNUM Если Евросоюз введет запрет на выдачу виз гражданам России, это позитивно скажется на развитии внутреннего туризма. Об этом 10 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

В то же время эксперт отметил, что позитивное влияние будет незначительным. Куда более значимым стимулом для развития внутреннего туризма были введенные во время пандемии ограничения и отмена прямого авиасообщения между Россией и странами Евросоюза.

«У нас уже произошла переориентация потока на внутренний туризм и на так называемые дружественные страны, среди которых с огромным отрывом лидирует Турция. Поэтому с экономической точки зрения это не существенно. Но небольшую поддержку запрет на выдачу виз может оказать развитию внутреннего туризма», — сказал Хестанов.

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