Экономист: отказ в выдаче шенгенских виз поможет внутрироссийскому туризму
Москва, 10 августа, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Если Евросоюз введет запрет на выдачу виз гражданам России, это позитивно скажется на развитии внутреннего туризма. Об этом 10 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.
В то же время эксперт отметил, что позитивное влияние будет незначительным. Куда более значимым стимулом для развития внутреннего туризма были введенные во время пандемии ограничения и отмена прямого авиасообщения между Россией и странами Евросоюза.
«У нас уже произошла переориентация потока на внутренний туризм и на так называемые дружественные страны, среди которых с огромным отрывом лидирует Турция. Поэтому с экономической точки зрения это не существенно. Но небольшую поддержку запрет на выдачу виз может оказать развитию внутреннего туризма», — сказал Хестанов.