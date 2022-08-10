Воронеж, 10 августа, 2022, 18:59 — ИА Регнум. В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в Хохольском районе, сообщила пресс-служба СУ СР РФ по региону.

Теннисный корт

По предварительным данным, 7 августа 14-летний мальчик находился на стадионе в рабочем посёлке Хохольский. Он случайно упал и ударился головой о металлический прут, торчавший на газоне около теннисного корта. В результате полученной травмы подросток скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти мальчика.