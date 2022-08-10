Брюссель, 10 августа, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Власти ЕС уже обсуждают инициативу не давать гражданам России шенгенские визы, сообщил 10 августа журналистам официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.

Die Welt Россия vs ЕС

По его словам, соответствующее предложение было официально внесено «некоторыми странами» и уже обсуждается. Германии нужно со своей стороны принять решение, согласна ли она с таким вариантом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Финляндия и Эстония предлагают запретить туристам из России въезд в страны ЕС на фоне российской спецоперации на Украине.