Кемерово, , 18:55 — REGNUM В Кемеровской области в ближайшие дни погода будет с летним характером, но утренним дыханием прохлады. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ночью отметки на термометрах будут в пределах +9…+14 ºС, днём около +23…+28ºС и преимущественно без осадков, — уточнили в гидрометцентре. — В воскресенье, 14 августа, атмосферные процессы начнут перестраиваться, и следующая неделя ожидается значительно прохладней, с дождями и порывистым ветром».

Отметим, что 11 августа в Крапивинском и Юргинском районах Кузбасса сохраняется высокая пожароопасность (четвёртый класс горимости). Местами на территории региона воздух прогреется до +30 °С.