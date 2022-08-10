Москва, 10 августа, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Компания «НОВАТЭК» нашла решение проблемы с энергоснабжением первой линии «Арктик СПГ-2» покупкой у турецкой компании Karpowership плавучей электростанции мощностью 300−400 МВт. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Neftegaz.ru Арктик СПГ — 2

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Решение о покупке связано с отказом американской Baker Hughes поставки газовых трубин, необходимых для сжижения газа и энергоснабжения линий.

Вероятно, что вариант с покупкой турецкой плавучей станции будет актуален для второй и третьей линий проекта.

Отметим, что проект «Арктик СПГ-2» предусматривает строительство трёх линий по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Планируется, что общая мощность составит 19,8 млн тонн в год. Запуск первой линии запланирован на 2023 год с поэтапным вводом объекта в 2023—2025 годах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что итальянская компания в сфере нефтесервисного обслуживания Saipem ведет переговоры о прекращении двух контрактов, связанных с российским проектом «Арктик СПГ-2» стоимостью 21 млрд долларов.

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