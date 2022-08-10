Барселона, Испания, 10 августа 2022, 18:48 — REGNUM Два новичка каталонской «Барселоны» могут покинуть клуб, если «сине-гранатовые» не смогут зарегистрировать их на сезон испанской Ла Лиги. Об этом 10 августа сообщает издание ESPN.

Эмблема футбольного клуба «Барселона»
Эмблема футбольного клуба «Барселона»
(сс) John Seb Barber

По информации источника, Андреас Кристенсен и Франк Кессье могут уйти из клуба, так и не сыграв ни одного официального матча. Первый тур испанской Примеры 2022/23 стартует 12 августа.

Франк Кессье и Андреас Кристенсен присоединились к «Барселоне» на правах свободного агента, перейди из «Милана» и «Челси» соответственно.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» необходимо активировать пятый экономический рычаг, чтобы стала возможной регистрация пришедших в летнее трансферное окно игроков.