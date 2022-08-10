Барселона, Испания, , 18:48 — REGNUM Два новичка каталонской «Барселоны» могут покинуть клуб, если «сине-гранатовые» не смогут зарегистрировать их на сезон испанской Ла Лиги. Об этом 10 августа сообщает издание ESPN.

Эмблема футбольного клуба «Барселона» (сс) John Seb Barber

По информации источника, Андреас Кристенсен и Франк Кессье могут уйти из клуба, так и не сыграв ни одного официального матча. Первый тур испанской Примеры 2022/23 стартует 12 августа.

Франк Кессье и Андреас Кристенсен присоединились к «Барселоне» на правах свободного агента, перейди из «Милана» и «Челси» соответственно.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» необходимо активировать пятый экономический рычаг, чтобы стала возможной регистрация пришедших в летнее трансферное окно игроков.