Два футболиста могут покинуть «Барселону», если клуб их не зарегистрирует
Барселона, Испания, 10 августа, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Два новичка каталонской «Барселоны» могут покинуть клуб, если «сине-гранатовые» не смогут зарегистрировать их на сезон испанской Ла Лиги. Об этом 10 августа сообщает издание ESPN.
(сс) John Seb Barber
Эмблема футбольного клуба «Барселона»
По информации источника, Андреас Кристенсен и Франк Кессье могут уйти из клуба, так и не сыграв ни одного официального матча. Первый тур испанской Примеры 2022/23 стартует 12 августа.
Франк Кессье и Андреас Кристенсен присоединились к «Барселоне» на правах свободного агента, перейди из «Милана» и «Челси» соответственно.
Ранее сообщалось, что «Барселоне» необходимо активировать пятый экономический рычаг, чтобы стала возможной регистрация пришедших в летнее трансферное окно игроков.