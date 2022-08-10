Таллин, , 18:47 — REGNUM С 28 февраля нынешнего года Эстония приняла уже более 50 000 украинских военных беженцев. Об этом сообщили в Департаменте полиции и пограничной охраны страны со ссылкой на собственные данные.

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Во вторник, 9 августа, в Эстонию прибыл еще 319 военных беженцев из Украины, в том числе 62 несовершеннолетних лица. Для 130 человек из них Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну Евросоюза. 189 человек изъявили желание остаться в Эстонии.

Как сообщал ИА REGNUM, средняя сумма расходов эстонского государства на одного прибывшего в страну украинского беженца в год составляет 7 590 евро.

К числу крупнейших связанных с беженцами расходов отнесены расходы на оказание публичных услуг, здравоохранение и прочие меры социальной защиты.

При этом средняя сумма доходов Эстонии от прибывшего украинца составляет 3 920 евро в ценах 2021 года. В основном, это доходы в госказну и местные органы власти от работающих или расходующих свои личные средства и сбережения украинцев.