Курск, , 18:47 — REGNUM В Курской области на 28-м километре железной дороги Льгов — Суджа 10 августа обнаружено повреждение рельсов. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

В Курской области на 28-м километре железной дороги Льгов — Суджа 10 августа обнаружено повреждение рельсов Телеграм-канал Романа Старовойта

Среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва.

«Этот участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами. Сейчас движение на нем приостановлено. На месте работают спецслужбы. Восстановить поврежденный участок планируется в кратчайшие сроки», — сообщил губернатор.