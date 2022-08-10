Таллин, , 18:46 — REGNUM Во втором по значению городе эстонии Тарту дорожают услуги водоснабжения, сообщил Тартуский водоканал.

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Рост тарифов составит 21%. С октября 2022 года клиентам водоканала придется платить за кубометр 2,4 евро вместо прежних 1,9 евро.

«К сожалению, быстрый рост цен в течение последнего года с 23-процентным повышением инфляции вынуждает нас привести тарифы на наши услуги в соответствие с растущими затратами», — так аргументировал повышение цен на услуги глава Тартуского водоканала Тоомас Капп.

При этом он напомнил, что в последний раз цены на воду в студенческой столице Эстонии повышались в 2014 году, а новые тарифы даже после повышения будут ниже средних по стране.

Одновременно с Тартуским водоканалом Эмайыэский водоканал, обслуживающий соседние с Тарту населенные пункты, объявил, что также намерен повысить свои тарифы, но с сентября. Стоимость кубометра будет составлять около 3,7 евро вместо прежних 3 евро. Рост составит 19%.