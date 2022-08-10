Москва, , 18:43 — REGNUM Если даже Евросоюз введет запрет на выдачу виз гражданам России, это едва ли сильно повлияет на экономику страны. Об этом 10 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Шенгенская виза

По словам эксперта, уже сейчас, после отмены прямого авиасообщения между Россией и странами ЕС туристический потом обвалился в более чем десять раз. Поэтому поездки в Евросоюз осуществляет достаточно ограниченный круг лиц.

«Это не скажется слишком сильно. Ранее введенные ограничения еще с эпохи коронавируса и отмена авиасообщения привели к тому, что туристический поток упал в более чем в десять раз. Поэтому ждать больших экономических эффектов не приходится. Гораздо большим эффектом было введение коронавирусных ограничений. На их фоне, а потом отмены авиасообщения, нынешние возможные ограничения с шенгенскими визами окажут не очень большое влияние», — сказал Хестанов.

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