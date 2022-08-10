Кемерово, 10 августа, 2022, 18:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области во время мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции у 266 пациентов выявлен геновариант SARS — CoV-2 «Омикрон». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По клиническим формам у 264 человек заболевание протекало по типу острой респираторной вирусной инфекции, у двух больных — в форме внебольничной пневмонии», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области зарегистрирован 169 371 случай заражения коронавирусом, 164 988 пациентов выздоровели, 2538 человек скончались.