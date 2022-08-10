Бухарест, , 19:01 — REGNUM Генеральный примар (мэр) столицы Румынии Никушор Дан объявил о намерении «не допустить рост цен на природный газ для промышленных и бытовых потребителей города», 10 августа передает бухарестский телеканал Digi24.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Дана, Бухарест располагает для этого необходимыми средствами.

Никушор Дан «Обещаю, что до апреля 2023 года никакого повышения цен на энергоносители не будет».

При этом независимые эксперты утверждают, что это обещание нельзя воспринимать всерьез. «Для этого в городском бюджете мало денег», — сказала в комментарии ИА REGNUM румынский экономист Аурэл Дрэган.

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Стоит отметить, что сейчас более 40% жителей Бухареста не может заплатить за коммунальные услуги.

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