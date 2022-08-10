Милан, Италия, , 18:34 — REGNUM «Милан» в ближайшее время предложит центральному защитнику сборной Англии по футболу Фикайо Томори продлить контракт. Об этом 10 августа сообщает журналист Николо Скира.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

По информации источника, Томори продлит свое соглашение до июня 2027 года с увеличением заработной платы до 3,5 миллиона евро в год.

Фикайо Томори выступает за «Милан» с 1 июля 2021 года после перехода из лондонского «Челси» за 28,8 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 24-летнего защитника в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне итальянской Серии А 2021/22 Фикайо Томори принял участие в 31 матче регулярного чемпионата, в котором не смог отметиться результативные действиями и получил четыре желтые карточки.