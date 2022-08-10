Пекин, , 18:31 — REGNUM Китайская компания Alibaba уволила 9,2 тыс. сотрудников в период с апреля по июнь 2022 года. Об этом 10 августа пишет «Хабр».

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Как отмечает издание, таким образом компания пытается сократить расходы из-за уменьшения прибыли, вызванного ростом инфляции, стоимости материалов и политической напряжённости. Ранее Alibaba уже уволила 4,3 тыс. сотрудников — это произошло в первые три месяца текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Microsoft сократила около 1% рабочих мест. В компании подчеркнули, что это никак не говорит об ухудшении экономической ситуации — напротив, Microsoft собирается в будущем увеличить штат сотрудников.

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