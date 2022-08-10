Варшава, 10 августа, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Обращаться с американскими танками Abrams, готовящимися поступить на вооружение в армию Польши, учатся польские военные, заявил 10 августа министр обороны республики Мариуш Блащак.

7th Army Joint Multinational Training Command Танки M1 Abrams в Польше

На открытии учений польский военный чиновник заявил, что стартовало обучение по срочной подготовке польских солдат и польских техников «к обслуживанию танков Abrams».

Он пояснил, что к моменту оснащения польской армии этими танками военные должны уже уметь ими пользоваться. По его данным, на будущий год польские ВС получат «116 танков Abrams старшей версии».