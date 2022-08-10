Мурманск, , 21:12 — REGNUM Проект «Арктический вызов» по привлечению, отбору и оценке кадров для управленческих команд Арктической зоны продлил срок приёма заявок до 30 сентября. Увеличение срока связано с активным участием регионов и появлением новых вакансий.

Работа в Арктике Gazprom-neft.ru

По словам Эльвиры Нургалиевой, первого заместителя главы корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по социальному развитию, в проекте заявлено около 200 вакансий от всех арктических регионов России. На Ямале предлагают работу от руководителя отделения почты в Тикси до вице-губернатора Мурманской области. В первую волну пришло несколько сотен заявок, а всего ожидается до 10 тысяч соискателей.

Напомним, что проект «Арктический вызов» — программа федерального уровня, нацеленная на привлечение высококвалифицированных специалистов и руководителей в субъекты Арктической зоны РФ. В рамках программы предложено свыше 200 специальностей по девяти различным направлениям. В программе «Арктический вызов» участвуют 44 города и населённых пункта в Карелии, ЯНАО, Якутии, Чукотке, Красноярском крае, Коми, в НАО и Архангельской области, 78 работодателей, среди которых 24 — региональные министерства.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мурманской области прошло оперативное совещание, в ходе которого обсудили программу «Гектар Арктики». 1 августа исполнился ровно год с момента её запуска. За этот период с заявлением о предоставлении земельного участка к властям обратились 4,5 тысячи желающих.

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