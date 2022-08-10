Химки, Московская область, , 18:27 — REGNUM Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал отставку главного тренера команды Сергея Юрана.

Денис Глушаков Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Конечно, было неожиданно, что у нас поменялся тренерский штаб. Комментировать это не буду — это решение руководства. Могу поблагодарить Сергея Николаевича и тренерский штаб за проведенную работу. Но такова футбольная жизнь — часто приходится расставаться. Сегодня уже провели первую тренировку под руководством нового штаба. Начали подготовку к «Ахмату», — цитирует Глушакова издание «Чемпионат».

Официально об отставке Сергея Юрана объявили 10 августа. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

В текущем сезоне Денис Глушаков сыграл в четырех матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых не смог отметиться результативными действиями.