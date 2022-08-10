Полузащитник «Химок» Глушаков прокомментировал отставку Сергея Юрана
Химки, Московская область, 10 августа, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал отставку главного тренера команды Сергея Юрана.
«Конечно, было неожиданно, что у нас поменялся тренерский штаб. Комментировать это не буду — это решение руководства. Могу поблагодарить Сергея Николаевича и тренерский штаб за проведенную работу. Но такова футбольная жизнь — часто приходится расставаться. Сегодня уже провели первую тренировку под руководством нового штаба. Начали подготовку к «Ахмату», — цитирует Глушакова издание «Чемпионат».
Официально об отставке Сергея Юрана объявили 10 августа. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.
В текущем сезоне Денис Глушаков сыграл в четырех матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых не смог отметиться результативными действиями.