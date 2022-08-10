Астана, 10 августа, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Казахстан, скорее всего, не продавал оружие и боеприпасы Великобритании для передачи ВСУ. Документ о сделке является фальшивкой. Однако описанные в нём схемы с поставками оружия на Украину очень похожи на правду. Об этом 10 августа ИА REGNUM рассказал главный аналитик фонда «Наследие Евразии», эксперт по Средней Азии и Казахстану Виталий Волков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

Напомним, 9 августа хакерская группа «Берегини» опубликовала документы, в которых утверждалось, что Казахстан якобы продает советское оружие и боеприпасы в Великобританию, которая переправляет их на Украину для нужд ВСУ. По информации хакерской группы, сделку на сумму около $70 млн курировали из МИД Казахстана. Сегодня министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опровергло эту информацию.

Эксперт отметил, что прежде чем делать «выводы о поставках оружия куда-либо, нужно тщательно изучать документацию».

«По первому впечатлению опубликованные документы больше напоминают фейк. Хотя сделан он более-менее добротно. При поверхностном изучении меня смутило несколько вещей. Во-первых, компания в Казахстане, о которой идет речь в документах, не засвечивалась в каких-то крупных сделках по линии военпрома. В начале 2010-х годов они действительно покупали польскую радиотехнику, которую Россия не могла им поставить, и всё», — сказал эксперт.

Собеседник указал на еще один подозрительный момент — компания, к которой якобы обратились иорданцы (указаны в документе как посредники между казахской компанией и министерством обороны Великобритании — прим. ИА REGNUM), не в состоянии выполнить заказ, о котором идет речь в документе.

«По данным экспресс-экспертизы, которую провели в Казахстане, владелец компании является должником, у него стоит запрет на выезд за пределы страны», — отметил эксперт.

Волков указал на дополнительный момент, который «заставляет сомневаться в подлинности документов».

«МИД Казахстана, который упоминается в документе в качестве «куратора», такими сделками не занимается. Это не в его компетенции. Более того, те люди, которые после январских событий пришли к власти, на мой взгляд, не рискнут разрывом отношений с Россией», — пояснил аналитик.

Однако есть в этом фейке и несколько примечательных моментов.