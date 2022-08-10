Челябинск, 10 августа, 2022, 18:23 — ИА Регнум. В Челябинске одно из ООО оштрафовано за коррупционное нарушение. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Fas.gov.ru Штраф

Организацию привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Размер штрафа составил 1 млн рублей.

По версии следствия, директор организации якобы передал должностным лицам «Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» 500 тыс. рублей за приёмку и за оплату не выполненных фактически работ по госконтрактам по реконструкции и ремонту автомобильных дорог федерального значения.

Уголовное дело в отношении фигурантов уже рассматривается судом.

По данным СМИ, фирма принадлежит одному из депутатов регионального Заксобрания. Ранее её оштрафовали за передачу оргтехники в виде взятки.

Всего за январь–июнь в Челябинской области выявили 131 случай получения взятки. По сравнению с таким же периодом 2021 года рост составил 59,8%.

Также зафиксировали 54 преступления, связанных с дачей взятки. Рост составил 42,1%.