Москва, , 18:21 — REGNUM Значительная часть города Соледар уже освобождена армией России и силами Народной милиции ДНР и ЛНР. Об этом 10 августа при помощи прямого включения из Донбасса сообщил военный корреспондент Николай Долгачев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, от украинской оккупации удалось освободить часть не только промышленной застройки, но и жилого массива города.

«Седьмая бригада прошла по жилой застройке, часть промышленной территории освобождена. В общем сейчас наступление развивается активно и с каждым днем продвижение серьезное», — сказал Долгачев.

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