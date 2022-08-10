Москва, 10 августа, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Значительная часть города Соледар уже освобождена армией России и силами Народной милиции ДНР и ЛНР. Об этом 10 августа при помощи прямого включения из Донбасса сообщил военный корреспондент Николай Долгачев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По его словам, от украинской оккупации удалось освободить часть не только промышленной застройки, но и жилого массива города.

«Седьмая бригада прошла по жилой застройке, часть промышленной территории освобождена. В общем сейчас наступление развивается активно и с каждым днем продвижение серьезное», — сказал Долгачев.