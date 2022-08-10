Таллин, , 18:20 — REGNUM О вызове в эстонский МИД посла России Владимира Липаева 10 августа сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства прибалтийской республики.

Многоцелевой вертолет Ми-8 Дарья Драй © ИА REGNUM

Российскому дипломату выразили протест из-за «нарушения границы» российским военным вертолётом Ми-8. По данным Таллина, 9 августа Ми-8 «без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии» в районе пограничного перехода Койдула.

Вертолёт, по данным генштаба Сил обороны Эстонии, пробыл в воздушном пространстве республики «около одной минуты».

Кроме того, Липаеву эстонская сторона выразила претензии по поводу российской спецоперации на Украине. От Москвы Таллин потребовал, чтобы она придерживалась «принципов национального суверенитета и территориальной целостности и международного права».

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