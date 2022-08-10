Таллин, 10 августа, 2022, 18:20 — ИА Регнум. О вызове в эстонский МИД посла России Владимира Липаева 10 августа сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства прибалтийской республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Многоцелевой вертолет Ми-8

Российскому дипломату выразили протест из-за «нарушения границы» российским военным вертолётом Ми-8. По данным Таллина, 9 августа Ми-8 «без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии» в районе пограничного перехода Койдула.

Вертолёт, по данным генштаба Сил обороны Эстонии, пробыл в воздушном пространстве республики «около одной минуты».

Кроме того, Липаеву эстонская сторона выразила претензии по поводу российской спецоперации на Украине. От Москвы Таллин потребовал, чтобы она придерживалась «принципов национального суверенитета и территориальной целостности и международного права».