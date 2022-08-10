Москва, , 18:17 — REGNUM Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решение продлить сроки годности для вакцины «Спутник V» от различных производителей. Информацию об этом распространила сегодня, 10 августа, пресс-служба ведомства.

Вакцинация WikiImages

В Минздраве заявили, что теперь сроки годности для вакцины «Спутник V» составят от шести месяцев до года — в зависимости от разных производителей. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины.

Утверждается, что продление срока годности вакцинных препаратов в каждом случае основано на результатах экспертизы, которые подтверждают, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, эффективность и безопасность препарата.

Стоит отметить, что недавно в социальных сетях и месснеджерах граждане стали жаловаться на то, что в медицинских учреждениях им предлагают прививаться просроченными вакцинами.

Так, в Москве, местный житель Алексей пришел на вакцинацию в городскую поликлинику №5. Ему был поставлен комплект «Спутник V» с истекшим сроком годности. Алексей отметил, что медики предупредили его о просрочке и сказала, что другой вакцины у них нет. По неподтвержденным данным, департамент здравоохранения столицы дал разрешение на использование просроченных препаратов.

Напомним, что в начале года Минздрав уже продлевал сроки годности для вакцины «Спутник V». Сроки годности замороженной формы «Спутника V» от площадок «Генериум», «Биокад» и «Фармстандарт-Уфавита» продлевались до девяти месяцев, жидкой формы от последнего производителя — до шести месяцев.