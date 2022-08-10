Ярославль, 10 августа, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В Ярославле на распространяемых агитационных материалах с призывом вступать в ряды Вооружённых сил РФ на условиях контракта авторы перепутали цвета государственного флага России. Не столь важно, был ли использован в макете флаг Сербии или очерёдность цветов флага была изменена в результате его зеркального отображения, но факт невежества очевиден: люди, призывающие к защите интересов России, не знают её государственных символов.

Плакат «неизвестного» автора

Как сообщает портал Ярновости, со ссылкой на военного комиссара Игоря Гостева, к печати и распространению этого плаката военкомат не имеет никакого отношения. По словам Гостева изготовлением плаката занимались городские власти. Однако заместитель мэра Максим Старшов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM пояснил, что в агитации принимают участие не только военкоматы и городские власти, но и общественные организации. Макет плаката, изготовленный мэрией, другой, и цвета влага на нём правильные. Кто автор «патриотизма вверх ногами» неизвестно.