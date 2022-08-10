Новосибирск, , 18:05 — REGNUM В Кировском районе Новосибирска на складе с замороженными продуктами произошёл пожар. Чтобы ликвидировать открытое горение, пожарным потребовалось полтора часа, сообщили в региональном управлении МЧС России.

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«Пожар произошёл по ул. Бетонная в двухэтажном кирпичном здании, где по оперативным данным хранилась замороженная пищевая продукция. В ходе разведки помещений внутри людей не обнаружено, — уточнили в ведомстве. — Со слов администрации объекта самостоятельно эвакуировались 50 человек».

Пожар локализован на предварительной площади 725 кв. м. На происшествие выезжали 45 человек и 14 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

Отметим, что за семь месяцев 2022 года на территории Новосибирска произошло 2164 пожара, за аналогичный период 2021 года — 2074 пожара.