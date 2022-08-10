Ульяновск, 10 августа, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области мероприятия в честь Дня физкультурника будут идти три дня, всего состоится более 160 акций и различных событий. Кроме того, будет открыта новая спортивная площадка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатор.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В 2022 году День физкультурника отметят 13 августа. В муниципалитетах Ульяновской области мероприятия стартуют 12 августа, празднование завершится 14 августа.

К спортивной дате приурочено более 160 мероприятий. Откроются они с церемонии награждения ведущих спортсменов и тренеров, встречей с ветеранами отрасли и заседанием совета при губернаторе по развитию физической культуры и спорта.

Основные события запланированы 13 августа на трёх площадках в Ульяновске: Соборной площади, центральном пляже и Дворце спорта «Волга-Спорт-Арена». В городе пройдут региональные чемпионаты области по пляжному волейболу и фигурному управлению мотоциклом (мотоджимхана), турниры по регболу, стритболу и спортивной борьбе, состоятся гонка с препятствиями, соревнования по перетягиванию каната и метанию ядра. Также разыграют кубок Ульяновской области по флорболу и состоятся областные соревнования по городошному спорту.

Кроме того, будут работать площадки «Готов к труду и обороне» и силового экстрима (арм-спорт, масс-реслинг, гиревой спорт), состоятся показательные выступления мастеров единоборств и мастер-класс по боулспорту.

Среди мероприятий федерального формата — всероссийский массовый турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», матч в рамках первенства России по футболу среди команд ФНЛ-1.

Также в этот день в парке имени Александра Матросова состоится торжественное открытие спортивной площадки, где будут тренироваться как воспитанники спортивной футбольной школы, так и местные жители.

Напомним, что 1 июня 2022 года в России вступил в силу закон, согласно которому попасть на крупные спортивные мероприятия можно будет только по паспорту болельщика (Fan ID).

Подробнее: В России на соревнования будут пускать по паспорту болельщика

Как сообщало ИА REGNUM , ежегодно каждую вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. В 2022 году он состоится 13 августа. В этот день во всех регионах пройдут физкультурно-спортивные мероприятия, спортивные соревнования, турниры и фестивали.