Волгоград, , 18:10 — REGNUM Множественные травмы лица получил 14-летний школьник из Волгограда во время задержания оперативниками.

Полиция © ИА REGNUM

По словам матери, её сына в посёлке Селезневка 2 августа приняли за накрозакладчика — двое мужчин на автомобиле остановились рядом с ним, спросили дорогу, а когда школьник не ответил на рукопожатие, стали задерживать. Подростка увезли для разбирательства в отдел полиции, где выяснили сколько ему лет, а затем передали матери.

«В ходе проведения в Тракторозаводском районе мероприятий по выявлению лиц, причастных к незаконным операциям с наркотиками, был замечен молодой человек, поведение которого вызвало подозрение у оперативников. Он попытался скрыться и оказал активное сопротивление, в связи с чем в отношении него была применена физическая сила. Он был доставлен в отдел полиции для установления личности. По факту применения оперативниками физической силы при задержании была проведена внутриведомственная проверка — действия полицейских признаны обоснованными. Окончательное решение примут следственные органы, в адрес которых направлены собранные материалы», — прокомментировали историю в пресс-службе УМВД региона.

Проверку инцидента начали в Следственном комитете, ситуацию держит на контроле и детский омбудсмен региона, сообщают 10 августа «Новости Волгограда».