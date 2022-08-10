Вашингтон, 10 августа, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Коллега Аль Пачино по «Крёстному отцу» Дайан Китон рассказала о нежелании создателей фильма утверждать актёра на роль Майкла Корлеоне. Об этом 10 августа сообщило издание Independent.

Цитата из к/ф «Крёстный отец-2». Реж. Френсис Форд Коппола. США — Италия. 1972 Гангстер

«Никто не хотел видеть Аль Пачино. Они не хотели, чтобы он играл эту роль, а меня уже выбрали. Меня выбрали перед Аль Пачино в «Крестном отце»! Разве это не странно? Чем был бы «Крестный отец» без Аль Пачино? Это просто одна из тех странных, необычных вещей в жизни», — заявила Китон. Она также добавила, что Аль Пачино сумел получить роль лишь после второго прослушивания.

Напомним, «Крёстный отец» вышел в 1972 году. Спустя год после премьеры картины, в 1973 году, Аль Пачино был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» за роль Майкла Корлеоне.