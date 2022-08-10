Пекин, 10 августа, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Китайские военные учения в районе Тайваня успешно завершились, сообщил 10 августа представитель боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И в WeChat.

Торпедные катера во время учений. КНР. 1972

Офицер сообщил, что «все задачи были успешно выполнены, эффективно проверены совместные боевые возможности войск». По словам полковника, войска показали слаженность взаимодействий «в воздушном пространстве и на море».

Ши И также отметил, что китайские военные намерены контролировать обстановку в Тайваньском проливе. Войска КНР будут проводить учения и впредь, а также организуют патрулирование в районе этого пролива.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня резко обострилась в связи с американским демаршем: на остров, вопреки воли Пекина, прибыла делегация из Вашингтона. Возник международный скандал.