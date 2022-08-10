Военные учения Китая возле острова Тайвань прошли успешно
Пекин, 10 августа, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Китайские военные учения в районе Тайваня успешно завершились, сообщил 10 августа представитель боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И в WeChat.
Офицер сообщил, что «все задачи были успешно выполнены, эффективно проверены совместные боевые возможности войск». По словам полковника, войска показали слаженность взаимодействий «в воздушном пространстве и на море».
Ши И также отметил, что китайские военные намерены контролировать обстановку в Тайваньском проливе. Войска КНР будут проводить учения и впредь, а также организуют патрулирование в районе этого пролива.
Напомним, ситуация вокруг Тайваня резко обострилась в связи с американским демаршем: на остров, вопреки воли Пекина, прибыла делегация из Вашингтона. Возник международный скандал.