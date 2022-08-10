Ханты-Мансийск, 10 августа, 2022, 17:51 — ИА Регнум. В Тюмени смог над городом и в северных районах области может быть вызван природными пожарами, действующими в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом свидетельствуют данные космического мониторинга, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Дарья Драй ИА REGNUM Дым над городом из-за пожара

Отмечается, что 55 сотрудников Тюменской авиабазы с 3 августа оказывают помощь в тушении пожаров в Югре, 25 из них тушат лесной пожар в заповеднике «Малая Сосьва».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ХМАО четвёртый день лидирует по площади лесных пожаров в России. На утро 10 августа площадь, пройденная огнём в лесах Югры, составила 110 369 га, днём ранее — 82 192 га.