Тихвин, Ленинградская область, , 17:49 — REGNUM Предприятие «Икеа Индастри Тихвин» возобновит работу в Ленинградской области с 1 сентября. Об этом 10 августа сообщили в группе «Профсоюз ИКЕА Тихвин» в социальной сети «ВКонтакте».

IKEA (сс) mastrminda

Сотрудники будут работать в две смены, неделя через неделю. Такой график продержится ориентировочно до конца 2022 года. При этом сотрудники будут получать 90% от оклада в качестве заработной платы.

В течение четырёх месяцев работники будут получать 2/3 оплаты труда за простой, но не более 80% от заработка. Начислять деньги будут на карту «Мир» Сбербанка.

Отметим, что, несмотря на то, что IKEA начала продавать свои активы в России, покупателя на завод в Тихвине ещё нет.

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